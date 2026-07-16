la carrarese mette benzina nella gambe giorni di duro lavoro agli ordini di cioffi

Notizia in breve

Durante il ritiro di Caldaro, la squadra ha iniziato le sessioni di allenamento sotto la guida del nuovo allenatore. Le sedute sono state dedicate a potenziare la condizione fisica e a favorire l’integrazione tra i giocatori. Le attività si sono svolte su campi di allenamento e hanno coinvolto esercizi aerobici e di potenziamento muscolare. La squadra si sta preparando per la stagione, con attenzione rivolta anche alla conoscenza reciproca tra i componenti e lo staff tecnico.