La Carrarese mette benzina nella gambe Giorni di duro lavoro agli ordini di Cioffi
Durante il ritiro di Caldaro, la squadra ha iniziato le sessioni di allenamento sotto la guida del nuovo allenatore. Le sedute sono state dedicate a potenziare la condizione fisica e a favorire l’integrazione tra i giocatori. Le attività si sono svolte su campi di allenamento e hanno coinvolto esercizi aerobici e di potenziamento muscolare. La squadra si sta preparando per la stagione, con attenzione rivolta anche alla conoscenza reciproca tra i componenti e lo staff tecnico.
Primi giorni di duro lavoro per gli azzurri che nel ritiro di Caldaro stanno iniziando a mettere benzina nelle gambe ma anche a fare conoscenza tra di loro e col nuovo mister. Tendenzialmente quasi tutte le giornate sono caratterizzate da allenamenti doppi con un lavoro atletico durante la mattina, che sia forza o corsa, ed un lavoro di campo nel pomeriggio. Si è aperta sicuramente un’annata diversa in casa Carrarese dove col cambio di guida tecnica e l’inserimento di tanti nuovi acquisti ci sarà bisogno presumibilmente di un po’ tempo per trovare i giusti equilibri. Siamo solo al 15 luglio ma la società marmifera ha già messo a segno 8 operazioni in entrata a fronte di 3 cessioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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