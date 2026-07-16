La Carrarese mette benzina nella gambe Giorni di duro lavoro agli ordini di Cioffi

Da sport.quotidiano.net 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il ritiro di Caldaro, la squadra ha iniziato le sessioni di allenamento sotto la guida del nuovo allenatore. Le sedute sono state dedicate a potenziare la condizione fisica e a favorire l’integrazione tra i giocatori. Le attività si sono svolte su campi di allenamento e hanno coinvolto esercizi aerobici e di potenziamento muscolare. La squadra si sta preparando per la stagione, con attenzione rivolta anche alla conoscenza reciproca tra i componenti e lo staff tecnico.

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Primi giorni di duro lavoro per gli azzurri che nel ritiro di Caldaro stanno iniziando a mettere benzina nelle gambe ma anche a fare conoscenza tra di loro e col nuovo mister. Tendenzialmente quasi tutte le giornate sono caratterizzate da allenamenti doppi con un lavoro atletico durante la mattina, che sia forza o corsa, ed un lavoro di campo nel pomeriggio. Si è aperta sicuramente un’annata diversa in casa Carrarese dove col cambio di guida tecnica e l’inserimento di tanti nuovi acquisti ci sarà bisogno presumibilmente di un po’ tempo per trovare i giusti equilibri. Siamo solo al 15 luglio ma la società marmifera ha già messo a segno 8 operazioni in entrata a fronte di 3 cessioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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