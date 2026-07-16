Kimi Antonelli svela il consiglio di Federer a Wimbledon | È stata una chiacchierata incredibile

Durante Wimbledon, Kimi Antonelli ha incontrato Roger Federer, che gli ha consigliato di concentrarsi su una partita alla volta. Antonelli ha descritto l'incontro come una chiacchierata incredibile, senza ulteriori dettagli sui contenuti del dialogo. La visita si è svolta nel contesto del torneo, ma non sono stati forniti altri particolari sulle conversazioni o sul momento preciso dell'incontro.

A Wimbledon Kimi Antonelli ha incontrato Roger Federer, che gli ha dato dei preziosissimi consigli: "Mi ha detto di pensare davvero una gara alla volta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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