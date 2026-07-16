La Juventus Under 15 ha annunciato l’arrivo di Daniele D’Onofrio, esterno di fascia classe 2012 proveniente dal Pescara. È il terzo acquisto del mese, dopo Eric Vian e Odifax Di Pede. La società ha ufficializzato l’ingaggio del giocatore, che si unisce al settore giovanile. D’Onofrio si aggiunge alla rosa di giovani promesse in fase di rafforzamento. La firma è avvenuta in questa settimana, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 15 scatenata sul mercato, dopo gli annunci ufficiali di Eric Vian e Odifax Di Pede ecco il terzo acquisto di luglio: si tratta del classe 2012 Daniele D’Onofrio, ex Pescara. Mercato attivissimo per il settore giovanile bianconero ed in particolare per la prossima Juventus Under 15 da consegnare a Massimiliano Marchio: dopo aver rinforzato la difesa grazie all’arrivo del centrale Eric Vian dal Padova e l’attacco con Odifax Di Pede prelevato dall’Invicta Matera, ecco un’alta pedina importante sugli esterni. Parliamo di Daniele D’Onofrio, terzino sinistro o ala a tutta fascia classe 2012 che la Juventus ha pescato dalle giovanili del Pescara, dove ha ben figurato nell’ultima stagione con l’Under 14. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - Juventus Under 15, terzo colpo in arrivo per Marchio: ufficiale l’innesto di D’Onofrio dal Pescara, è un esterno di fascia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TUTTI i COLPI in ARRIVO: JUVENTUS, INTER, MILAN e l'ADDIO di LEAO!! | NEWS CALCIOMERCATO

Notizie e thread social correlati

Juventus, doppio colpo in arrivo: “Lui l’hanno preso dal Mondiale”. Due campioniDue calciatori sono stati acquistati durante il Mondiale e sono pronti a unirsi alla Juventus.

Fabretti, ecco il primo colpo. In arrivo l’attaccante esternoLa Spal sta per annunciare il primo acquisto della sessione di mercato, con Simone Fabretti come possibile nuovo attaccante esterno.

Temi più discussi: Kolo Muani, la Juve non aspetta: in attacco spunta Balogun. E Carnevali prepara l'offerta per Kessie; Calcio, da Matera alla corte della Vecchia Signora: bomber materano Odifax Di Pede firma per la Juventus under 15 a Vinovo: report e foto; Una leggenda delle giovanili saluta la Juve dopo quattro titoli nazionali: per lei si apre un nuovo capitolo in Serie B; Svincolato dal Cesena, un anno dopo lo chiama la Juventus: la storia di Daniel Okolo.

Impresa senza senso dell'Inter Under 17 guidata da Samir Handanovic. Nei quarti di ritorno contro il Verona (dopo lo 0-0 dell'andata), l'Inter va in vantaggio con Piva ma resta in 10 e viene rimontata dal Verona grazie a due rigori e al gol di Casagrande. Finale x.com

Juventus Under 15, battuto il primo colpo di mercato: preso Eric Vian dal Padova. Storia e identikit del difensore classe 2012Juventus Under 15, ufficiale il primo rinforzo per l’entrante mister Marchio: il capitano del Padova, Eric Vian, sarà un perno della difesa bianconera. Caratteristiche tecniche e identikit del giocato ... msn.com

La Juventus è una macchina da goal: 3-0 all'Inter e scudetto under 16In questa annata, la Juventus under 16 ha segnato in ogni gara: non fa eccezione l'Inter in finale a Forlì, dove i bianconeri si impongono con tre reti di scarto ottenendo il secondo titolo ... tuttomercatoweb.com