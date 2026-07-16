Openda cerca una nuova squadra mentre il suo attuale club valuta offerte da Lione, Lens e Coventry. Il calciatore belga, attualmente in forza, desidera lasciare la società e ha attirato l’interesse di diversi club europei. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata sulle trattative in corso. Le parti coinvolte stanno negoziando per definire le condizioni del trasferimento. La situazione rimane in evoluzione, con i club pronti a formulare offerte ufficiali.

2026-07-16 11:35:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news di calciomercato appena arrivata in redazione: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Potrebbe esserci movimento nell’attacco della Juventus, sia in entrata che in uscita. Prima che il club possa dare una spinta decisiva ai propri obiettivi – da Randal Kolo Muani a Mateo Pellegrino – Giovanni Carnevali e Frederic Massara dovranno probabilmente iniziare a ridimensionare la rosa. Un nome da tenere d’occhio è Lois Openda, che si è rivelato una grande delusione la scorsa stagione, segnando solo due gol dopo che la Juventus ha speso 44 milioni di euro per ingaggiarlo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Juventus, Openda cerca una via d’uscita mentre Lione, Lens e Coventry mostrano interesse

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L'agente di #Openda resta al lavoro per trovare una sistemazione. Dialoghi negli ultimi giorni con #Lens e #Lione (la Francia non è l’unica opzione). La #Juventus apre al prestito con diritto, ma vuole garanzie. #Calciomercato x.com

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