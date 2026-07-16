In Spagna, Jannik Sinner è stato criticato per non aver mai partecipato alla Laver Cup, con alcuni che si sono chiesti il motivo. La discussione si è ampliata anche su Federer, con ipotesi e opinioni diverse. Attualmente, Sinner sta prendendo alcuni giorni di riposo dopo aver vinto Wimbledon per la seconda volta consecutiva, e in seguito riprenderà gli allenamenti in vista delle competizioni della seconda metà dell’estate.

Jannik Sinner si sta godendo qualche giorno di meritato riposo dopo aver trionfato a Wimbledon per la seconda edizione consecutiva, sta trascorrendo delle liete vacanze e tornerà poi ad allenarsi in vista degli appuntamenti agonistici che lo attendono nella seconda parte dell’estate. Il numero 1 del mondo dovrà decidere se rientrare al Masters 1000 di Montreal o al Masters 1000 di Cincinnati per prepararsi agli US Open, l’ultimo Slam della stagione che scatterà il prossimo 30 agosto sul cemento di Flushing Meadows. Dopo l’evento di New York, il fuoriclasse altoatesino dovrà onorare delle cambiali importanti nei tornei asiatici, per poi presentarsi alle ATP Finals nel mese di novembre, con il chiaro obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner criticato in Spagna: “Perché non ha mai giocato la Laver Cup?”. E la tesi su Federer…

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Jannik Sinner che, dopo due settimane di critiche sul suo livello, vince Wimbledon per la seconda volta consecutivamente x.com

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