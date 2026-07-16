Italian Global Series | Stefania Spampinato ha ricevuto a sorpresa il Maximo Excellence Award

Durante un evento sulla riviera romagnola, Stefania Spampinato, nota per il ruolo in Grey’s Anatomy, ha ricevuto il Maximo Excellence Award. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi fan e media, con l’attrice che ha accettato il premio sul palco. La scena si è svolta in un’atmosfera informale, con l’attrice che ha firmato autografi e scattato foto con i presenti.

Un’amatissima protagonista di Grey’s Anatomy è stata partecipe di un evento speciale sulla riviera romagnola. L’incontro con Stefania Spampinato nell’Arena Ceccarini di Riccione, venerdì 10 luglio, è iniziato con una sorpresa per l’attrice: il Maximo Excellence Award dell’Italian Global Series che le è stato consegnato dalla Sottosegretario al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni. Felice, di fronte a una platea folta ed entusiasta (“ Sei il nostro orgoglio! ” le hanno urlato) l’attrice ha raccontato alla giornalista Laura Delli Colli com’è nata la sua carriera internazionale. Dichiarazione “Da bambina – ha ricordato – vedevo in televisione ballare Heather Parisi e Lorella Cuccarini e sognavo di fare la ballerina. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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ITALIAN GLOBAL SERIES: Intervista a Stefania Spampinato | HOT CORN

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