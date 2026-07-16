incursione nella villetta rubano gioielli e denaro con i proprietari in casa

Una banda di ladri è entrata in una villetta mentre i proprietari erano ancora in casa, rubando gioielli e denaro. L’incursione è avvenuta nella mattinata di oggi. I malviventi hanno studiato le abitudini della famiglia, aspettando il momento giusto per agire. Dopo aver forzato una porta, sono entrati e hanno preso quanto potevano, poi sono fuggiti prima che arrivassero le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

Licciana Nardi, 16 luglio 2026 – I ladri devono averli sorvegliati a lungo prima di colpire, aver registrato le loro abitudini, le azioni e i tempi. Poi hanno colpito. Per farlo hanno aspettato che i cani da guardia venissero portati fuori per una passeggiata. E non hanno avuto timori ad agire mentre i proprietari erano in casa. Il furto l’altra sera in una grande casa indipendente che sorge vicino al resort del Castello di Pontebosio, coreografica e storica realtà nel Comune di Licciana Nardi. Il colpo messo a segno con sangue freddo. I malviventi sono entrati in azione verso le 22, quando all’interno della villetta c’erano alcuni componenti della famiglia ma non i cani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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