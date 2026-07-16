Il governo ha deciso di supportare un emendamento proposto da un deputato di Fratelli d’Italia, che riguarda le preferenze nelle elezioni. La decisione è stata presa su richiesta di un rappresentante del partito, nel corso di una seduta parlamentare. La proposta mira a modificare le modalità di voto, coinvolgendo direttamente le preferenze degli elettori. La votazione si è svolta in un clima di confronto tra le diverse forze politiche presenti in aula.

Con la scelta di raccogliere l’appello di Roberto Vannacci e ordinare a Fratelli d’Italia di votare il suo emendamento a favore delle preferenze, mentre Forza Italia e Lega votavano contro, Giorgia Meloni ha compiuto una scelta significativa, che va molto al di là della semplice ripicca o anche del tentativo di intimidazione nei confronti degli alleati. La sua è una scelta di campo. Naturalmente è presto per decretare la vittoria della linea di Giuseppe Cruciani, recentemente rilanciata anche da Gianni Alemanno, secondo lo schema Meloni al Quirinale e Vannacci a Palazzo Chigi. Ancora più inverosimile, se non forse, al limite, come minaccia... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - In aula Meloni va dove la porta il cuore, cioè da Vannacci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Governo Meloni, la legge elettorale arriva in Aula alla Camera. Vannacci incalza Meloni: “No voto segreto sulle preferenze”: news in direttaLa legge elettorale è stata presentata in Aula alla Camera dopo mesi di discussioni, con questioni ancora aperte come il premio di maggioranza e il...

Leggi anche: Legge elettorale, la riforma va in Aula il 26 giugno. E spunta il primo sgambetto della maggioranza a Vannacci

Temi più discussi: Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la palude; Legge elettorale: Ciriani: 'Il governo non si ferma'. In Aula bocciato l'emendamento dei vannacciani, ma sono 130 i sì; Legge elettorale, ok al premio di maggioranza e al voto ai fuori sede. Bocciato l’emendamento dei vannacciani sulle preferenze; Il governo è stato sconfitto in un importante voto sulla legge elettorale alla Camera.

Buongiorno, oggi la legge elettorale va in aula alla Camera. E’ un passaggio decisivo per la legislatura, scarso appeal ma grande peso specifico. Quello di Giorgia Meloni assomiglia ad un rischioso braccio di ferro. x.com

Vannacci a Meloni sulla legge elettorale: 'Vada in Aula e tiri fuori gli attributi'Il generale Roberto Vannacci è intervenuto sul tema della legge elettorale, rivolgendo un appello diretto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Dalle Marche, il 15 luglio 2026, Vannacci ha so ... it.blastingnews.com

Legge elettorale, il governo va avanti dopo la bocciatura: la nuova mossa sulle preferenzeDopo la sconfitta sulle preferenze il governo Meloni assicura di proseguire, con Fratelli d’Italia che punta sull’emendamento dei vannacciani ... quifinanza.it