ilary blasi e quella lite con michelle hunziker per colpa del matrimonio di aurora ramazzotti

Basta un invito mancato per scatenare le malelingue. Negli ultimi giorni ha iniziato a circolare sul web la voce che tra Ilary Blasi e Michelle Hunziker fosse calato il gelo. Il motivo? L’assenza dell’ex moglie di Francesco Totti dalla lista degli invitati al matrimonio di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza. Per molti il segnale inequivocabile di un’amicizia finita. Peccato che la realtà, a quanto pare, sia molto diversa. Perché Ilary Blasi non è stata invitata al matrimonio di Aurora Ramazzotti. A smontare il caso ci ha pensato il sempre informato Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi, svelando un retroscena che cambia completamente prospettiva. 🔗 Leggi su Dilei.it

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