Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN dell’energia elettrica si attesta a 0,170 € per kilowattora al 16 luglio 2026. Nella giornata precedente, 15 luglio, i valori orari sono variati tra un minimo di 0,130 € e un massimo di 0,166 € per kWh.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 16 Luglio 2026 si attesta a 0,170 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (15 Luglio 2026), si osserva un prezzo minimo di 0,130 €kWh e un massimo di 0,166 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle centrali della giornata, mentre il picco di prezzo si è registrato nelle ore serali, confermando la tendenza tipica di una maggiore domanda nelle fasce serali. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 16072026 0,170 +0,004 15072026 0,166 +0,014 14072026 0,152 +0,002 13072026 0,151... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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MERCATO ELETTRICO Oggi 5 luglio 2026 il PUN (prezzo medio nazionale EE) è a 98,71 €/MWh. Abbiamo 6 ore circa DISACCOPPIATE dal prezzo del gas [] con 7 MTU (quarti d'ora) a 0 €/MWh. Picchi di mattina e sera sembrano casa Addams (). x.com