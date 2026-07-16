Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Da quifinanza.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il prezzo del PUN dell’energia elettrica si attesta a 0,170 € per kilowattora al 16 luglio 2026. Nella giornata precedente, 15 luglio, i valori orari sono variati tra un minimo di 0,130 € e un massimo di 0,166 € per kWh.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 16 Luglio 2026 si attesta a 0,170 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (15 Luglio 2026), si osserva un prezzo minimo di 0,130 €kWh e un massimo di 0,166 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle centrali della giornata, mentre il picco di prezzo si è registrato nelle ore serali, confermando la tendenza tipica di una maggiore domanda nelle fasce serali. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 16072026 0,170 +0,004 15072026 0,166 +0,014 14072026 0,152 +0,002 13072026 0,151... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

il prezzo del pun oggi andamento e variazioni orarie
© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La trappola dellescalation | Roberto Buffagni

Video La trappola dellescalation | Roberto Buffagni

Argomenti più discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Lunedì 13 luglio 2026; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, 14 luglio: sale il costo del gas, stabile l'energia; PUN e PSV 13 luglio: netto rialzo della luce; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Martedì 14 luglio 2026.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web