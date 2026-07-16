Il Paradiso delle signore 2026-2027 quando inizia la nuova stagione su Rai Uno?

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 2026-2027 partirà su Rai Uno il 13 novembre. La soap tornerà con nuovi episodi e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione dei fan. La programmazione prevede una messa in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55. La stagione sarà composta da circa 200 episodi, con alcune variazioni di orario rispetto alle annate precedenti.

Quando inizia la nuova stagione Il Paradiso delle signore? L’amatissima soap di Rai Uno si prepara a fare il suo debutto con un nuovo capitolo ricco di colpi di scena, e i fans già non vedono l’ora di scoprire quali storie animeranno l’undicesima stagione IPDS. Il Paradiso delle signore 11, quando inizia?. Il Paradiso delle signore si prepara a tornare a tenerci compagnia nel pomeriggio di Rai Uno con l’undicesima stagione. Dopo l’ultima puntata IPDS 10 – andata in onda lo scorso 22 maggio – la serie tv ambientata nel grande magazzino milanese si è presa la consueta pausa estiva. Ma mentre il pomeriggio di Rai 1 ci proponeva le repliche... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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