Il Comune cerca personale Domande entro il 23 luglio

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Comune ha pubblicato diversi avvisi di selezione per assumere 15 persone, tra contratti a tempo indeterminato e determinato o per prorogare incarichi già esistenti. Le posizioni sono destinate a vari settori, tra cui urbanistica, turismo, servizi sociali, la polizia locale e lo staff del sindaco. Le domande devono essere presentate entro il 23 luglio. Tutti i bandi sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una raffica di avvisi per l’assunzione di 15 unità, a tempo indeterminato e determinato, o per la proroga di assunzioni, al fine di potenziare la macchina comunale nello staff del sindaco, nella polizia locale, nei settori urbanistica, turismo e servizi sociali, è stata pubblicata in questi giorni sul sito del Comune di Fermo. Innanzitutto, il sindaco Alberto Scarfini pensa a riorganizzare il proprio staff, composto da 4 unità da assumere a tempo determinato di cui 3 con funzione di Istruttore amministrativo e, di questi, due unità per 33 ore settimanali, mentre la terza per 27 ore. La quarta figura, invece, è quella del portavoce del sindaco (33 ore settimanali, inquadrato come funzionario amministrativo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il comune cerca personale domande entro il 23 luglio
© Ilrestodelcarlino.it - Il Comune cerca personale. Domande entro il 23 luglio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

My ex flaunted her power with her lover. I calmly exposed them and made them a laughingstock.

Video My ex flaunted her power with her lover. I calmly exposed them and made them a laughingstock.

Notizie e thread social correlati

Atac cerca nuovi autisti: via alla selezione per l’Academy, domande entro il 6 luglioAtac ha aperto le candidature per formare nuovi autisti attraverso un programma chiamato Academy.

Poli formativi PNRR per il personale scolastico: domande entro il 19 giugno 2026Le istituzioni scolastiche statali devono inviare le candidature entro le 18 di giugno del 2026 per diventare poli formativi nazionali o territoriali.

Temi più discussi: Il Comune cerca personale. Domande entro il 23 luglio; EcoLogica 2026: il Comune cerca protagonisti / Comunicati / Novità / Homepage; Campertogno, il Comune cerca un istruttore amministrativo contabile; Concorso Comune Cagliari Istruttori e Funzionari Informatici 2026: 7 posti a tempo indeterminato.

Assunzioni, il Comune cerca personale: 10 impiegati a 1.400 euro e un vigile urbanoSACILE (PORDENONE) - L'amministrazione comunale torna alla carica, ovvero alla ricerca di personale da assumere. Vicino al centinaio di dipendenti (escluso l'Ambito che, condiviso con altri Comuni, fa ... ilgazzettino.it

Il Comune cerca casa per infermieri stranieriManca personale all’ospedale Simiani di Loiano: oltre che fra i medici ci sono carenze anche tra gli infermieri e si fa strada l’idea di assumere operatori sanitari dall’America Latina. Summit tra i ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web