il comune cerca personale domande entro il 23 luglio

Notizia in breve

Il Comune ha pubblicato diversi avvisi di selezione per assumere 15 persone, tra contratti a tempo indeterminato e determinato o per prorogare incarichi già esistenti. Le posizioni sono destinate a vari settori, tra cui urbanistica, turismo, servizi sociali, la polizia locale e lo staff del sindaco. Le domande devono essere presentate entro il 23 luglio. Tutti i bandi sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.