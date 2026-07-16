Il Comune cerca personale Domande entro il 23 luglio
Il Comune ha pubblicato diversi avvisi di selezione per assumere 15 persone, tra contratti a tempo indeterminato e determinato o per prorogare incarichi già esistenti. Le posizioni sono destinate a vari settori, tra cui urbanistica, turismo, servizi sociali, la polizia locale e lo staff del sindaco. Le domande devono essere presentate entro il 23 luglio. Tutti i bandi sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.
Una raffica di avvisi per l’assunzione di 15 unità, a tempo indeterminato e determinato, o per la proroga di assunzioni, al fine di potenziare la macchina comunale nello staff del sindaco, nella polizia locale, nei settori urbanistica, turismo e servizi sociali, è stata pubblicata in questi giorni sul sito del Comune di Fermo. Innanzitutto, il sindaco Alberto Scarfini pensa a riorganizzare il proprio staff, composto da 4 unità da assumere a tempo determinato di cui 3 con funzione di Istruttore amministrativo e, di questi, due unità per 33 ore settimanali, mentre la terza per 27 ore. La quarta figura, invece, è quella del portavoce del sindaco (33 ore settimanali, inquadrato come funzionario amministrativo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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