Il Centro Enea è in affanno De Maria sollecita il ministero
Il Centro Enea in Emilia-Romagna, che comprende il centro di Bologna, quello di Brasimone sull’Appennino e il laboratorio di Faenza, sta attraversando difficoltà. De Maria ha inviato una richiesta di intervento al ministero competente per affrontare la situazione. La comunicazione riguarda lo stato di affanno delle strutture, senza specificare dettagli ulteriori o motivazioni. La richiesta è stata resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale.
"I centri Enea in Emilia-Romagna — il Centro Ricerche di Bologna, quello del Brasimone sull’Appennino bolognese e il laboratorio di Faenza — soffrono una carenza di personale dovuta al blocco o al rallentamento del turn-over, con difficoltà nel garantire il passaggio di competenze sui programmi scientifici pluriennali", denuncia il deputato del Partito democratico, Andrea De Maria, che ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministero per sollecitare l’attenzione del governo. Secondo De Maria, il Centro di Bologna necessita di decisioni sulla sede, in vista di una possibile transizione verso i nuovi moduli del Tecnopolo, mentre il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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