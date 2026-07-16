Il Centro Enea è in affanno De Maria sollecita il ministero

Notizia in breve

Il Centro Enea in Emilia-Romagna, che comprende il centro di Bologna, quello di Brasimone sull’Appennino e il laboratorio di Faenza, sta attraversando difficoltà. De Maria ha inviato una richiesta di intervento al ministero competente per affrontare la situazione. La comunicazione riguarda lo stato di affanno delle strutture, senza specificare dettagli ulteriori o motivazioni. La richiesta è stata resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale.