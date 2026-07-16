La maggioranza di governo ha subito una battuta d’arresto con la bocciatura di un emendamento sulle preferenze, approvato da circa trenta voti contrari. La divisione interna si è manifestata anche nella giornata successiva, con segnali di scarsa coesione tra i membri del gruppo. La vicenda ha evidenziato tensioni all’interno della maggioranza, che ha subito uno smacco politico in Parlamento.

Tutto vero. La maggioranza di governo ha subito uno smacco con la bocciatura dell’emendamento sulle preferenze a opera di una trentina di franchi tiratori, e ha dato mostra di scarsa coesione pure ieri. Ma le manifestazioni di giubilo ed entusiasmo, per l’esito del voto, da parte dell’opposizione come se fosse giunta in aula la notizia della liberazione dello Stretto di Hormuz o quella della cessazione delle ostilità tra Russia e Ucraina sono state vergognose e hanno lasciato basiti anche parte degli elettori di centrosinistra.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il campo largo ride per non piangere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubNo detour. No surrender. Just a soldier on the deadliest road.

Notizie e thread social correlati

Pantano largo, il campo largo di Schlein e Conte è già una resa dei contiGoffredo Bettini, sostenitore dell’alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, ha annunciato di aver abbandonato la strategia del...

Leggi anche: Avellino: il "campo largo" scende in campo con Nello Pizza

Temi più discussi: Campo largo, esordio con proteste: Partiamo dal Sud per vincere; Se Meloni piange, Schlein non ride (di A. Gentili); Il campo largo ride per non piangere; Il campo largo vede Napoli e poi muore.

Al tafazzismo di sinistra non c’è mai un limite: i disoccupati guidati da Potere al Popolo hanno contestato a Napoli non il Governo Meloni ma i rappresentanti del campo largo… … Ovviamente chi governa se la ride, sotto sotto, a queste operazioni di a x.com

Fico: Il campo largo parte da Napoli, qui esperienze importantissimeIl presidente della Campania: Regione, Comune, una coalizione unita che lavora in modo serrato ... msn.com

Elezioni Campania, ora Fico ridà un futuro al campo largo: Meloni si può battereIl Campo Largo che stravince è una stanza con dentro due presidenti, uno ancora da proclamare di nome Roberto Fico e l’altro che lo è stato a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte, con tutti che cercano di ... ilfattoquotidiano.it