Il campo largo ride per non piangere

Da laverita.info 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La maggioranza di governo ha subito una battuta d’arresto con la bocciatura di un emendamento sulle preferenze, approvato da circa trenta voti contrari. La divisione interna si è manifestata anche nella giornata successiva, con segnali di scarsa coesione tra i membri del gruppo. La vicenda ha evidenziato tensioni all’interno della maggioranza, che ha subito uno smacco politico in Parlamento.

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Tutto vero. La maggioranza di governo ha subito uno smacco con la bocciatura dell’emendamento sulle preferenze a opera di una trentina di franchi tiratori, e ha dato mostra di scarsa coesione pure ieri. Ma le manifestazioni di giubilo ed entusiasmo, per l’esito del voto, da parte dell’opposizione come se fosse giunta in aula la notizia della liberazione dello Stretto di Hormuz o quella della cessazione delle ostilità tra Russia e Ucraina sono state vergognose e hanno lasciato basiti anche parte degli elettori di centrosinistra.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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