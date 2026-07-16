Il caldo stritola l’Italia | oggi 16 luglio scatta l’allerta rossa in 15 città e domani si aggiunge pure Milano

Il 16 luglio scatta l’allerta rossa per il caldo in 15 città italiane, con Milano che si aggiunge il giorno successivo. La terza ondata di calore dell’estate 2026 interessa tutto il Paese, con temperature elevate che persistono nelle principali aree urbane. Le temperature massime sono previste in aumento, superando soglie critiche, mentre le autorità hanno emesso avvisi di rischio per la salute pubblica. Le condizioni meteo rimangono stabili e senza variazioni significative nel breve termine.

L’Italia è nel pieno della terza ondata di calore dell’estate 2026, con il picco atteso proprio in queste ore. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, giovedì 16 luglio sono 15 le città da bollino rosso, il livello massimo di allerta: Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani, venerdì 17 luglio, giornata prevista come la più rovente, si aggiungerà anche Milano, portando il totale a 16 capoluoghi in massima allerta. Cosa significa bollino rosso. Il livello 3 del sistema di allerta indica condizioni di emergenza climatica che possono avere effetti negativi sulla salute non solo delle persone fragili, anziani, bambini, malati cronici, ma anche di individui giovani e in buona salute, se esposti a lungo al caldo intenso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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