Nelle ultime 36 ore, i consumi energetici sono aumentati notevolmente, raggiungendo il livello più alto dell’anno. Le tre ondate di calore, che da giugno colpiscono l’Italia e gran parte d’Europa, continuano a provocare un incremento della domanda di energia. Sabato 18 luglio, 19 città saranno interessate da allerta rossa a causa delle temperature elevate che si prevedono. La stagione estiva non è ancora finita.

Roma, 16 luglio 2026 – Le tre ondate di calore che da giugno ad oggi attanagliano l’Italia e gran parte d’Europa presentano il conto. Ed è salatissimo, senza considerare che l’estate non è ancora finita e il picco di questa terza, devastante ondata deve ancora arrivare: sabato 18 luglio saranno 19 le città da bollino rosso. Ma intanto il bilancio del clima rovente degli ultimi due mesi è pesantissimo: nel periodo compreso tra il 25 maggio e il 30 giugno, tra gli over-65 in Italia si è registrato un eccesso di mortalità pari al +3%, come evidenziano i dati della Cabina di regia del ministero della Salute. Non va meglio sul fronte economico. Il caldo estremo degli ultimi giorni ha provocato una vera e propria impennata dei consumi energetici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il caldo estremo spinge i consumi energetici, nelle ultime 36 ore raggiunto il picco dell’anno

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