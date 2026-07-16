Il bluff della potenza cinese | cosa frena davvero Pechino nella sfida agli Usa

La Cina ha affermato di aver superato gli Stati Uniti in capacità militari, ma analisti evidenziano che la realtà è più articolata. Le forze cinesi mostrano progressi in alcuni settori, mentre altre aree restano indietro rispetto agli Stati Uniti. Le differenze riguardano tecnologie, capacità di proiezione e investimento. La discussione sulla superiorità militare cinese si concentra anche sui limiti delle risorse e sulla strategia di sviluppo a lungo termine.

La Cina ha davvero superato gli Stati Uniti sul piano militare? Questa è una delle convinzioni più diffuse nel dibattito internazionale. Il quadro reale potrebbe tuttavia essere più complesso. Già, perché è vero che Pechino ha costruito una forza armata molto più moderna rispetto al passato, ma è altrettanto vero che il gigante asiatico non ha ancora raggiunto una superiorità decisiva. Il confronto militare tra Usa e Cina. Il punto centrale della riflessione riguarda Taiwan. Un attacco cinese all’isola avrebbe conseguenze enormi per gli equilibri globali, ma la domanda decisiva resta una: la Cina sarebbe davvero in grado di conquistare e mantenere il controllo del territorio? Secondo un’analisi pubblicata da Foreign Affairs, il vantaggio militare cinese viene spesso descritto in termini eccessivamente allarmistici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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