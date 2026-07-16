I Nostri Miti Festival questa sera Matrioska Freedom

Da primacampania.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa sera a Pomigliano d’Arco si svolge il settimo appuntamento de I Nostri Miti Festival con lo spettacolo “Matrioska Freedom”. La rassegna, che combina musica, teatro e ricerca interiore, prosegue con questo evento. La manifestazione è ideata da Totò Caprioli e diretta artisticamente da Luciano Melchionna. L’evento si svolge nel contesto della programmazione estiva della città.

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POMIGLIANO D’ARCO – Musica, teatro e ricerca interiore si incontrano questa sera, giovedì 16 luglio, nel nuovo appuntamento della settima edizione de I Nostri Miti Festival, la rassegna nata da un’idea di Totò Caprioli e diretta artisticamente da Luciano Melchionna. Nella suggestiva cornice del Giardino dei Miti, in via Michele Raffaele Imbriani 93 a Pomigliano d’Arco, la serata prenderà il via alle 19.30 con l’Opening Act di Dolores Melodia, pseudonimo artistico di Antonella Monetti, attrice, cantante, musicista e autrice dalla lunga esperienza teatrale, cinematografica e televisiva. Diplomata alla Bottega Teatrale di Firenze diretta da Vittorio Gassman, Monetti ha lavorato, tra gli altri, con Giancarlo Sepe e Maurizio Scaparro, partecipando anche a produzioni Rai, fiction e programmi di varietà. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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