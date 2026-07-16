I miti tra passato e contemporaneità

Un gruppo di narratrici ha creato uno spazio che combina elementi di passato e presente, in cui si mescolano epoche diverse. L’installazione si svolge in una “bolla” temporale, un ambiente sospeso che permette di osservare i miti come se si stessero svolgendo in tempo reale. L’evento non si svolge in un luogo specifico, ma rappresenta un incontro tra diverse epoche attraverso la narrazione.

CASTELFIORENTINO Un gruppo di narratrici apre un varco nel tempo. Non siamo nell’antica Grecia e neppure nel presente, ma in uno spazio sospeso: una sorta di bolla dove epoche diverse si incontrano e i miti possono essere osservati da vicino, come se accadessero ora. Questa l’apertura dello spettacolo teatrale " Metamorfosi. Anacronismi sui miti di Ovidio e Apuleio ", che andrà in scena a Castelfiorentino all’ex arena (via Settembre) alle 21.15 di stasera, nell’ambito della rassegna "L’Ora d’Aria". Lo spettacolo, interpretato dalla Compagnia amatoriale "In Onda Teatro", presenta alcune storie tratte dalle "Metamorfosi" che prendono forma attraverso il nostro sguardo di oggi, contaminate dalla quotidianità, dall’ironia e dalla cultura pop contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Ep 12 La Massoneria Contemporanea

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