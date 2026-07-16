Questa settimana, Internazionale presenta i film scelti, ma si evidenzia come Christopher Nolan, in vent’anni di carriera, sia diventato un punto di riferimento a Hollywood. Nel frattempo, il ruolo di autore nel cinema è stato progressivamente ridimensionato, con un passaggio da una concezione più personale a produzioni più commerciali e collaborative. La trasformazione ha portato a un cambiamento nel modo di intendere la figura del regista, che oggi si inserisce in un contesto diverso rispetto al passato.

In vent’anni di carriera Christopher Nolan ha raggiunto lo status di “super-autore” di Hollywood, mentre il concetto stesso di autore, nella sua forma più pura e semplice, è stato silenziosamente accantonato. Il motivo è chiaro. Le sue narrazioni costantemente intricate, basate su concetti mutuati dalle scienze esatte o dalla filosofia, la sua propensione per l’eccesso visivo e sonoro, unite a budget astronomici, rendono ciascuno dei suoi film una sorta di cattedrale autoriale, permettendo al cinema statunitense di acquisire una coscienza universale. Negli ultimi anni Nolan si è dedicato esclusivamente a progetti monumentali, perciò una sua rilettura dell’Odissea di Omero non sorprende. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I film della settimana, scelti da Internazionale

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