i 15 migliori album internazionali del 2026 finora

I due album più apprezzati del 2026 sono stati realizzati da artisti oltre gli ottant’anni. Questa scelta ha sorpreso molti, considerando la giovane età tipica del panorama musicale. La lista dei 15 migliori include anche altri lavori internazionali, ma sono questi due a distinguersi per la loro età avanzata. La tendenza a premiare artisti con lunga carriera evidenzia una particolare attenzione verso le produzioni di musicisti di lunga esperienza.

C’è qualcosa di profondamente rassicurante, e allo stesso tempo sorprendente, nello scoprire che i due migliori album dell’anno portano la firma di musicisti che hanno superato gli ottant’anni. In un’epoca in cui la musica vive di velocità, algoritmi e ricambio continuo, Paul McCartney e i Rolling Stones ricordano una verità elementare: i l talento non invecchia. Può cambiare forma, diventare più essenziale, perfino più riflessivo, ma non perde la capacità di emozionare. Per questo Foreign Tongues e The Boys Of Dungeon Lane occupano il primo e il secondo posto di questa classifica. Non è un omaggio alla carriera, né un gesto dettato dalla nostalgia. 🔗 Leggi su Panorama.it

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