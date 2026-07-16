Helena Prestes compie gli anni | il compleanno si trasforma in un’ondata d’affetto

Helena Prestes festeggia 36 anni: il compleanno si trasforma in un’ondata d’affetto, tra dediche dei fan e messaggi degli amici vip. Ci sono compleanni che durano un giorno e altri che iniziano allo scoccare della mezzanotte, quando il telefono si illumina senza sosta. È quello che sta vivendo Helena Prestes, che oggi festeggia il suo 36° compleanno circondata dall’affetto di migliaia di persone. I social sono diventati il palcoscenico di una vera e propria festa virtuale, con messaggi, foto, video e parole cariche di emozione dedicate alla modella brasiliana. Le dediche non si fermano ai sostenitori. Anche diversi amici del mondo dello spettacolo hanno voluto celebrare questa giornata speciale con messaggi affettuosi, emoji a forma di cuore, fotografie ricordo e parole che raccontano il legame costruito nel tempo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Helena Prestes compie gli anni... Javier prepara una sorpresa

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Stefania Orlando ha dedicato un messaggio di auguri a Helena Prestes nelle sue stories. Condividendo una foto insieme a lei, ha scritto: Buon compleanno, Helena. Anche fuori dal confessionario ti voglio bene. #HelenaPrestes #HelenaBday x.com

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