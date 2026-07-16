Helena Prestes compie gli anni | il compleanno si trasforma in un’ondata d’affetto

Da 361magazine.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Helena Prestes festeggia 36 anni: il compleanno si trasforma in un’ondata d’affetto, tra dediche dei fan e messaggi degli amici vip. Ci sono compleanni che durano un giorno e altri che iniziano allo scoccare della mezzanotte, quando il telefono si illumina senza sosta. È quello che sta vivendo Helena Prestes, che oggi festeggia il suo 36° compleanno circondata dall’affetto di migliaia di persone. I social sono diventati il palcoscenico di una vera e propria festa virtuale, con messaggi, foto, video e parole cariche di emozione dedicate alla modella brasiliana. Le dediche non si fermano ai sostenitori. Anche diversi amici del mondo dello spettacolo hanno voluto celebrare questa giornata speciale con messaggi affettuosi, emoji a forma di cuore, fotografie ricordo e parole che raccontano il legame costruito nel tempo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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