Guidare in Svizzera | pedaggi limiti di velocità alcol prezzo benzina Tutte le informazioni

In Svizzera, è necessario acquistare una vignetta per utilizzare le strade a pedaggio. I limiti di velocità variano tra 50 kmh in città, 80 kmh su strade secondarie e 120 kmh sulle autostrade. La legge vieta la guida con un tasso di alcol nel sangue superiore allo 0,5 gl, con sanzioni severe in caso di infrazione. Il prezzo della benzina si aggira intorno a 1,60 euro al litro. Sono previste regole specifiche per il trasporto di animali, come l'uso di appositi contenitori o imbracature.

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