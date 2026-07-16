GUIDA TV 16 LUGLIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Questa sera in TV, alle 21:20, va in onda la finale di calcio tra Italia e Francia del 2006, trasmessa su un canale di Mediaset. Su Rai1, alle 21:30, inizia la terza stagione della serie “Doc: Nelle Tue Mani” che durerà fino alle 23:55. Su Rai2, alle 21:20, è programmata la diretta del Gala del Taobuk, con durata fino alle 23:10.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:55 Doc: Nelle Tue Mani 3 R Taobuk Gala Serie Tv Evento Rai2 21:20 23:10 La Finale: Italia-Francia 2006 Chi Segna Vince Doc. Film Rai3 21:15 00:00 La Traviata Tg3 Linea Notte Estate Cultura Notiziario Rete 4 21:35 00:50 Zona Bianca Drive Up Summer Talk Show Rubrica Canale 5 21:50 00:40 TIM Battiti Live Tg5 Musica Notiziario Italia 1 21:30 23:10 Chicago Med new Law & Order: Unità Speciale Serie Tv Serie Tv La7 20:35 23:15 In Onda* Uozzap! Cinema Talk Show Video-frammenti Tv8 21:40 23:10 Quattro Matrimoni 1ªTv Quattro Matrimoni R Reality Show Reality Show Nove 21:30 01:05 La Corrida R Nudi e Crudi Talent Show Doc. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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