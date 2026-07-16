god save the king

Lionel Messi è stato ripreso con le labbra contrite, le mani sui fianchi e lo sguardo rivolto verso l’alto durante un evento a Atlanta. Otto giorni prima, nello stesso luogo e con lo stesso atteggiamento, aveva rivolto lo sguardo nella stessa direzione. La scena mostra Messi in un momento di riflessione o emozione, ripetuto in due occasioni consecutive nello stesso contesto.

L’inquadratura lo coglie con le labbra contrite, le mani sui fianchi, gli occhi puntati verso l’alto. Scuote leggermente la testa, Lionel Messi, al centro del campo di Atlanta: otto giorni prima, in quello stesso luogo, in quello stesso mood, ha guardato verso lo stesso identico punto. Ma in quello sguardo verso l’alto, adesso, non c’è la ricerca di un eye-contact col divino, una silente richiesta di miracolo - il miracolo, in fondo, è lui. Messi guarda il tabellone che circonda il perimetro dello stadio, Anthony Gordon ha appena portato in vantaggio l’Inghilterra e nella testa del dieci argentino è come se scattasse una specie di countdown, un tentativo di temporizzazione. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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