Giorgia Meloni e la pazienza al limite | il rischio caduta per il governo e le elezioni anticipate ad aprile

Il governo potrebbe cadere prima di aprile, con le elezioni anticipate previste per il 4 aprile. La leader del governo ha dichiarato che la pazienza è quasi esaurita e ha rivolto un avvertimento ai leader dei partiti alleati, specificando che la situazione potrebbe portare a una crisi politica. La data delle elezioni è stata fissata e potrebbe essere confermata se la situazione non dovesse migliorare.

La pazienza di Giorgia Meloni «è ormai al limite». E c’è già una data per le elezioni anticipate: il 4 aprile. I destinatari dell’avvertimento sono Antonio Tajani e Matteo Salvini. «Per una persona che si nasconde dietro il voto segreto e non ha il coraggio di dire la sua contrarietà su un provvedimento che, ripeto, è stato vagliato dai partiti di maggioranza non trovo altre definizioni se non questa: un vigliacco», dice Francesco Filini, responsabile del programma di Fratelli d’Italia. Mentre il vannacciano Edoardo Ziello accusa la Lega e annuncia: «Se la premier vuole vincere di nuovo le elezioni deve trattare con il generale». E il partito di Giorgia valuta seriamente di ripresentare le preferenze con un emendamento: il testo tornerebbe alla Camera, ma per un voto secco e che sarebbe certamente «con fiducia». 🔗 Leggi su Open.online

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