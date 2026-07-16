ginnastica steven matteo sugli scudi in maglia azzurra

Esordio internazionale da senior in maglia azzurra per il palestrino Steven Matteo, protagonista nell’incontro Italia-Francia di ginnastica artistica svoltosi a Lille lo scorso fine settimana. Il portacolori della Palestra Ginnastica Ferrara, entrato quest’anno a far parte del programma di avvicinamento ai Giochi Olimpici 2028 della Federazione Ginnastica d’Italia, non si lascia emozionare ed è protagonista di un’ottima prova, all’interno della quale spicca il secondo posto generale al volteggio, preceduto solo da Thomas Grasso, ginnasta che in questa specialità ha già conquistato una vittoria in Coppa del Mondo, e il miglior punteggio azzurro, in coabitazione con Ares Federici, al corpo libero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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2026 FRA vs ITA – MAG Team ITA ABBADINI Yumin* BRUGNAMI Tommaso BRUNELLO Ivan FEDERICI Ares GIANNINI Lay GRASSO Thomas MATTEO Steven PATRON Stefano SPERANZA Simone VANNUCCHI Niccolo VAZZOLA Diego VILLA Riccardo Th x.com

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