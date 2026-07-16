Gemelli

Da internazionale.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi i gemelli sono invitati a creare un rituale personale dedicato a attrarre più benedizioni nella loro vita. Si consiglia di stabilire un momento quotidiano per questa pratica, concentrandosi su pensieri positivi e intenzioni chiare. Non ci sono indicazioni su strumenti specifici o formule, ma si suggerisce di mantenere costanza e sincerità nell’atto. La proposta si concentra sull’idea di dedicare un momento di riflessione e di apertura mentale, senza coinvolgere procedure complicate o elementi esterni.

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Compiti a casa: organizza un rituale in cui prometti di attirare più benedizioni nella tua vita. Qual è una verità importante che continui a dimenticare? Forse è una promessa che un tempo hai fatto a te stesso, oppure una consapevolezza che il tuo io più giovane possedeva, o ancora una saggezza che il tuo corpo continua a cercare di comunicarti ma che la mente ignora. Quale verità ritorna più volte attraverso coincidenze significative, commenti apparentemente casuali, sogni ricorrenti o la stessa lezione che si ripresenta in situazioni nuove? Quali intuizioni fondamentali sulla vita ricordi nei momenti di crisi o di estasi, che poi abbandoni quando tutto torna normale? È un periodo favorevole per recuperare quella lezione e collocarla saldamente al centro della tua vita. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Gemelli luglio 2026

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