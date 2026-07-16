Notizia in breve

Oggi i gemelli sono invitati a creare un rituale personale dedicato a attrarre più benedizioni nella loro vita. Si consiglia di stabilire un momento quotidiano per questa pratica, concentrandosi su pensieri positivi e intenzioni chiare. Non ci sono indicazioni su strumenti specifici o formule, ma si suggerisce di mantenere costanza e sincerità nell’atto. La proposta si concentra sull’idea di dedicare un momento di riflessione e di apertura mentale, senza coinvolgere procedure complicate o elementi esterni.