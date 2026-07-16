Tre persone sono state identificate come responsabili di un furto in un’auto avvenuto in via Podesti. Un ventiquattrenne aveva denunciato il furto di uno zaino dall’abitacolo. Le indagini, condotte in breve tempo, hanno portato al loro ritrovamento e all’arresto, dopo poche ore dalla denuncia.

Uno zaino che sparisce dall’abitacolo in via Podesti e la tempestiva denuncia di un ventiquattrenne che, nel giro di pochissime ore, si trasforma in un successo investigativo lampo. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno risolto in tempo record un furto su un’auto in sosta, riuscendo non solo a rintracciare i responsabili ma anche a recuperare e restituire l’intero bottino al legittimo proprietario prima ancora che potesse rassegnarsi alla perdita. La vittima del furto aveva lasciato la propria utilitaria parcheggiata in centro nella tarda mattinata. Giusto il tempo di allontanarsi ed è scattato il blitz dei soliti ignoti, che hanno infranto la sicurezza del mezzo portando via lo zaino del giovane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto nell’auto, trovati i tre responsabili

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Leinì, furto di componenti per auto sportive: arrestati due autotrasportatori

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