Alberto Stasi è uscito dal carcere di Bollate il 13 giugno. Da allora, sono passati poco più di trenta giorni. Attualmente, si trova sotto regime di libertà vigilata, con obblighi e controlli stabiliti dal tribunale. La sua condizione viene monitorata, mentre non sono stati segnalati cambiamenti significativi nel suo stato o nella sua posizione legale.

Sono trascorsi poco più di trenta giorni da quando Alberto Stasi ha lasciato definitivamente il carcere di Bollate. Il 13 giugno il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, permettendogli di scontare all’esterno della struttura il residuo della condanna a sedici anni inflitta in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. Una decisione che ha riacceso il dibattito pubblico sul caso di Garlasco, ma che spesso viene interpretata in modo errato. Molti parlano di una ritrovata libertà, ma la realtà è ben diversa. L’affidamento in prova rappresenta infatti una misura alternativa alla detenzione e non comporta la cancellazione della pena. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

© Caffeinamagazine.it - “Fuori dal carcere…”. Garlasco, Alberto Stasi un mese dopo la libertà vigilata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Confidential: Caso Garlasco, Alberto Stasi sarà risarcito

Notizie e thread social correlati

Garlasco, Alberto Stasi fuori dal carcere. Per i giudici ha dimostrato “maturità" e "empatia" per la vittimaAlberto Stasi è stato autorizzato a lasciare il carcere dopo aver dimostrato ai giudici di aver maturato “consapevolezza” ed “empatia” nei confronti...

Garlasco, Alberto Stasi e il primo giorno fuori dal carcere: cosa può fareAlberto Stasi ha lasciato il carcere dopo aver scontato 16 anni di detenzione, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Temi più discussi: Garlasco in Tv: le scarpe di Sempio, la bicicletta e l’ipotesi di un complice; Garlasco, l'ultima mossa della Procura: chiesta nuova consulenza sulla larghezza del piede di Sempio; Garlasco in Tv, lo scontrino di Sempio e il testimone, Nuzzi svela: La Procura dubita sia suo. E arriva la nuova svolta sul piede; Garlasco, e se fosse l’IA a risolvere il caso? Arriva un libro che analizza i dati senza emozioni.

Siate più giudice Vitelli! Si è ripreso la sua grande e grossa rivincita E quello che aveva detto quando assolse Stasi ERA VERO! Devono pagare tutti quelli che hanno mandato in carcere un INNOCENTE! #Garlasco x.com

Alberto Stasi, il primo giorno fuori dal carcere, tra un giro in moto, l'abbraccio della madre e la promessa di non tornare a Garlasco. Almeno per vivereDopo 11 anni di reclusione il condannato per l'omicidio di Chiara Poggi approfitta dell'affidamento in prova in attesa di capire se ci sarà un processo di revisione oppure no ... vanityfair.it

Garlasco, Alberto Stasi torna libero: le immagini inedite dopo la scarcerazioneAlberto Stasi torna libero dopo il carcere di Bollate: le prime immagini della nuova vita mostrate da Quarto Grado. notizie.it