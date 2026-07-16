Fuori dal carcere… Garlasco Alberto Stasi un mese dopo la libertà vigilata

Da caffeinamagazine.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alberto Stasi è uscito dal carcere di Bollate il 13 giugno. Da allora, sono passati poco più di trenta giorni. Attualmente, si trova sotto regime di libertà vigilata, con obblighi e controlli stabiliti dal tribunale. La sua condizione viene monitorata, mentre non sono stati segnalati cambiamenti significativi nel suo stato o nella sua posizione legale.

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Sono trascorsi poco più di trenta giorni da quando  Alberto Stasi  ha lasciato definitivamente il carcere di Bollate. Il 13 giugno il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, permettendogli di scontare all’esterno della struttura il residuo della condanna a sedici anni inflitta in via definitiva per l’omicidio di  Chiara Poggi. Una decisione che ha riacceso il dibattito pubblico sul caso di  Garlasco, ma che spesso viene interpretata in modo errato. Molti parlano di una ritrovata libertà, ma la realtà è ben diversa. L’affidamento in prova rappresenta infatti una misura alternativa alla detenzione e non comporta la cancellazione della pena. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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