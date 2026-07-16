Fujimori sostiene la sovranità marocchina | il peso della presidente peruviana sulla politica internazionale
La presidente peruviana ha dichiarato il supporto del paese alla sovranità del Marocco sulle province meridionali, durante un incontro con l’ambasciatore marocchino. La notizia arriva mentre il nuovo governo si impegna pubblicamente sulla questione. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto ufficiale, senza ulteriori dettagli su eventuali conseguenze diplomatiche o risposte da parte di altri attori internazionali.
Il Perù Riafferma il Supporto al Marocco. LIMA (PERÙ) – Il nuovo governo peruviano ha recentemente espresso il suo impegno per la sovranità del Marocco sulle province meridionali, durante un incontro ufficiale tra la presidente eletta, Keiko Fujimori, e l’ambasciatore marocchino in Perù, Amine Chaoudri. Questa notizia, riportata dal sito marocchino Yabiladi, segna un importante passo nelle relazioni fra i due paesi e sottolinea il desiderio di rafforzare i legami di amicizia e cooperazione. Riaffermare i Legami di Amicizia. L’incontro tra Fujimori e Chaoudri ha avuto un significato particolare non solo per le relazioni bilaterali, ma anche per il contesto geopolitico della regione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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