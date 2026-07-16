Fujimori sostiene la sovranità marocchina | il peso della presidente peruviana sulla politica internazionale

Da napolipiu.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La presidente peruviana ha dichiarato il supporto del paese alla sovranità del Marocco sulle province meridionali, durante un incontro con l’ambasciatore marocchino. La notizia arriva mentre il nuovo governo si impegna pubblicamente sulla questione. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto ufficiale, senza ulteriori dettagli su eventuali conseguenze diplomatiche o risposte da parte di altri attori internazionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Perù Riafferma il Supporto al Marocco. LIMA (PERÙ) – Il nuovo governo peruviano ha recentemente espresso il suo impegno per la sovranità del Marocco sulle province meridionali, durante un incontro ufficiale tra la presidente eletta, Keiko Fujimori, e l’ambasciatore marocchino in Perù, Amine Chaoudri. Questa notizia, riportata dal sito marocchino Yabiladi, segna un importante passo nelle relazioni fra i due paesi e sottolinea il desiderio di rafforzare i legami di amicizia e cooperazione. Riaffermare i Legami di Amicizia. L’incontro tra Fujimori e Chaoudri ha avuto un significato particolare non solo per le relazioni bilaterali, ma anche per il contesto geopolitico della regione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

fujimori sostiene la sovranit224 marocchina il peso della presidente peruviana sulla politica internazionale
© Napolipiu.com - Fujimori sostiene la sovranità marocchina: il peso della presidente peruviana sulla politica internazionale.
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La Commissione elettorale peruviana ha confermato la vittoria di Keiko Fujimori al ballottaggio delle elezioni presidenzialiLa Commissione elettorale peruviana ha confermato la vittoria di Keiko Fujimori al ballottaggio delle elezioni presidenziali.

Un’altra donna di destra al potere: in Perù vince Keiko Fujimori. Ecco chi è la nuova presidenteKeiko Fujimori, 51 anni, leader di Fuerza Popular, ha vinto il ballottaggio per la presidenza del Perù con il 50,13% dei voti.

Argomenti più discussi: Sahara, la presidente eletta del Perù Fujimori sostiene la sovranità marocchina; Fujimori sostiene la sovranità marocchina: il peso della presidente peruviana sulla politica internazionale.

fujimori sostiene la sovranitàSahara, la presidente eletta del Perù Fujimori sostiene la sovranità marocchinaFujimori ha anche sottolineato il suo pieno impegno nei confronti della Risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ... msn.com

fujimori sostiene la sovranitàMarocco: Perù sosterrà piano di autonomia per il Sahara occidentaleIl futuro governo del Perù sosterrà l'integrità territoriale del Marocco e la sovranità del Regno sulle province meridionali del ... agenzianova.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web