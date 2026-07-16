Il Perù Riafferma il Supporto al Marocco. LIMA (PERÙ) – Il nuovo governo peruviano ha recentemente espresso il suo impegno per la sovranità del Marocco sulle province meridionali, durante un incontro ufficiale tra la presidente eletta, Keiko Fujimori, e l’ambasciatore marocchino in Perù, Amine Chaoudri. Questa notizia, riportata dal sito marocchino Yabiladi, segna un importante passo nelle relazioni fra i due paesi e sottolinea il desiderio di rafforzare i legami di amicizia e cooperazione. Riaffermare i Legami di Amicizia. L’incontro tra Fujimori e Chaoudri ha avuto un significato particolare non solo per le relazioni bilaterali, ma anche per il contesto geopolitico della regione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fujimori sostiene la sovranità marocchina: il peso della presidente peruviana sulla politica internazionale.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Commissione elettorale peruviana ha confermato la vittoria di Keiko Fujimori al ballottaggio delle elezioni presidenzialiLa Commissione elettorale peruviana ha confermato la vittoria di Keiko Fujimori al ballottaggio delle elezioni presidenziali.

Un’altra donna di destra al potere: in Perù vince Keiko Fujimori. Ecco chi è la nuova presidenteKeiko Fujimori, 51 anni, leader di Fuerza Popular, ha vinto il ballottaggio per la presidenza del Perù con il 50,13% dei voti.

Argomenti più discussi: Sahara, la presidente eletta del Perù Fujimori sostiene la sovranità marocchina; Fujimori sostiene la sovranità marocchina: il peso della presidente peruviana sulla politica internazionale.

Sahara, la presidente eletta del Perù Fujimori sostiene la sovranità marocchinaFujimori ha anche sottolineato il suo pieno impegno nei confronti della Risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ... msn.com

Marocco: Perù sosterrà piano di autonomia per il Sahara occidentaleIl futuro governo del Perù sosterrà l'integrità territoriale del Marocco e la sovranità del Regno sulle province meridionali del ... agenzianova.com