Forza Italia cambio al vertice Alberti commissario comunale

Da lanazione.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cambio al vertice del coordinamento comunale di Forza Italia. Il consigliere di "Ancora Pietrasanta" Niccolò Alberti (nella foto, a sinistra, con il segretario provinciale Carlo Bigongiari ) è stato infatti nominato commissario comunale degli "azzurri" e subentra a Irene Nardini, che si è dimessa per motivi personali ma continuerà a far parte del coordinamento provinciale. "Con questa nomina – spiega Bigongiari – scegliamo di investire su un amministratore giovane, preparato e già protagonista dell’attività istituzionale come consigliere comunale. Sono convinto che saprà guidare il partito con equilibrio, entusiasmo e capacità di coinvolgimento, accompagnandolo verso un percorso di crescita che ci porterà alle elezioni amministrative del 2028. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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