Venerdì 17 luglio 2026 sono in programma nuove puntate delle serie tv turche trasmesse nel pomeriggio su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Le produzioni che andranno in onda sono Forbidden Fruit, Be My Sunshine, Far Away e Tutto per la mia famiglia. L’appuntamento è previsto tra le 14 e le 17.

Proseguirà venerdì 17 luglio 2026 l'appuntamento con le serie tv turche trasmesse nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Forbidden Fruit, Be My Sunshine, Far Away e Tutto per l amia famiglia faranno compagnia al pubblico tra le 14.10 e le 18.45 portando in Italia un pizzico di Turchia. Prima di scoprire quello che ci aspetta nella puntate di oggi vediamo dove eravamo rimasti. A Forbidden Fruit Halit ed Ender si sono sposati a sorpresa all'insaputa di tutti per mettere in difficoltà sia Yildiz e Sahika che pensavano, entrambe, che avrebbero sposato Halit. A Be My Sunshine il giorno dell'inaugurazione del boutique hotel è stato un successo, nonostante qualche piccolo imprevisto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Forbidden Fruit, Far Away, Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 17 luglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FORBIDDEN FRUIT: Kaya SCOPRE TUTTO e fa in modo che Sahika VENGA LICENZIATA e ARRESTATA! Anticipo

Notizie e thread social correlati

Forbidden Fruit, Far Away e Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni del 2 luglioIl pomeriggio del 2 luglio 2026 su Canale 5 sarà dedicato alle serie turche, con Forbidden Fruit che andrà in onda alle 14.

Forbidden Fruit, Far Away e Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni del 3 luglioVenerdì 3 luglio 2026, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 sarà dedicato alle serie turche.

Temi più discussi: Forbidden Fruit, Far Away, Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 13 luglio; Far Away: Anticipazione episodio 42 Video; Forbidden Fruit, Far Away e Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni dell'8 luglio; Far away, anticipazioni puntata 17 luglio: Kaya fuori di sé.

SIII Angela e Lorenzo salvano Petra in fin di vita #lapromessa #forbiddenfruit #faraway x.com

Forbidden Fruit, Far Away, Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 16 luglioTutte le trame delle quattro serie turche del pomeriggio di Canale 5, le anticipazioni di oggi 16 luglio di Forbidden Fruit, Far Away, Be my sunshine e Tutto per la mia famiglia ... gazzetta.it

Le trame delle serie tv turche del pomeriggio di Canale 5, compresa Be My SunshineTutte le trame delle quattro serie turche del pomeriggio di Canale 5, le anticipazioni di oggi 13 luglio di Forbidden Fruit, Far Away, Be my sunshine e Tutto per la mia famiglia ... gazzetta.it