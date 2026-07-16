forbidden fruit far away tutto per la mia famiglia le anticipazioni del 16 luglio

Proseguirà giovedì 16 luglio 2026 il pomeriggio di Canale 5 all'insegna della serialità turca. Alle 14.10 ci sarà una nuova puntata di Forbidden Fruit, arrivata alla sua quarta stagione, alle 14.45 sarà proposta Be My Sunshine (già disponibile su Mediaset Infinity), a seguire alle 15.45 ci sarà Far Away, iniziata da poche settimane in Italia e già diventata un successo, mentre alle 16.45 ci sarà Tutto per la mia famiglia. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi, vediamo dove eravamo rimasti. A Forbidden Fruit Kerim ha scoperto che la revoca del potere di firma è solo temporaneo; Ender e Caner fanno credere a Yildiz che Sahika le ha scattato delle foto compromettenti con Kerim, Ender trattiene Yildiz dal vendicarsi e la convince a invitare Sahika alla cerimonia dell'henné. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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