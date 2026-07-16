Il Coni si trova di fronte a una decisione dopo le contestazioni alla Fise, con il presidente Buonfiglio che ha l’opportunità di dimostrare che il rispetto delle regole prevale sui rapporti personali. La vicenda coinvolge più aspetti delle recenti elezioni federali e mette in discussione la trasparenza nella gestione delle federazioni sportive. La questione rimane aperta, con il Coni chiamato a decidere se intervenire o meno in modo deciso.

Il Presidente Buonfiglio ha l’occasione di dimostrare che il CONI non tutela i rapporti personali, ma la credibilità dello sport italiano La vicenda FISE è ormai ben più ampia delle sole contestazioni sulle ultime elezioni federali. Alle gravi anomalie denunciate in relazione alle procedure e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fise, è arrivato il momento della verità dopo le contestazioni, il Coni può ancora voltarsi dall'altra parte?

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Special forces keep no weaklings. An instructor bullies a rookie,unaware hes a retired boxing king!

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