Firenze la città d’arte che resta bellissima da vedere ma sempre più difficile da abitare

Firenze, nota per il suo patrimonio artistico, continua a essere un luogo difficile da vivere. La città si distingue per la sua bellezza, ma affronta problemi legati alla qualità della vita e alla gestione urbana. Dal 29 luglio sarà disponibile in edicola il primo numero di una nuova pubblicazione, che propone due puntate di una storia inedita. La rivista include anche storie di autori noti, come Zerocalcare e Shintaro Kago, e un episodio di Dylan Dog.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Firenze è sempre bellissima da guardare, con cupole, piazze e campanili riconosciuti nel mondo. Ma nel centro storico si consuma uno svuotamento sociale. Marco Massa, urbanista, descrive la città come «una conchiglia vuota, bella fuori ma vuota dentro perché il paguro se n’è andato». I monumenti restano, ma la vita quotidiana arretra: residenti, attività storiche e funzioni collettive vengono spinti altrove. LE FERITE AL PROFILO URBANO fiorentino sono solo la superficie visibile di un processo più profondo. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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