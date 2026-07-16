Durante una vacanza in Toscana, una donna ha dato alla luce prematuramente una bambina alla ventisettesima settimana di gravidanza presso l’ospedale Le Scotte. La nascita si è verificata inaspettatamente durante il soggiorno, portando alla famiglia e all’ospedale momenti di emozione. La neonata si chiama Caya Siena Maria e la sua nascita ha coinvolto anche il personale dell’azienda ospedaliero-universitaria senese.

Un’emozionante storia che ha portato sorrisi e felicità in una famiglia tedesca e anche all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. È quella della piccola Caya Siena Maria, nata prematura lo scorso aprile all’ ospedale Le Scotte alla ventisettesima settimana di gravidanza, durante un soggiorno in Toscana della mamma Vanessa. Dopo tre mesi di degenza in Terapia intensiva Neonatale, diretta dalla dottoressa Barbara Tomasini, la piccola Caya Siena Maria ha fatto ritorno insieme alla mamma in Germania, lasciando in regalo alla TIN come ricordo un quadro con alcune foto scattate nelle lunghe settimane trascorse per il ricovero. Il regalo è... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Fiocco rosa a sorpresa . Caya Siena Maria nasce durante le vacanze toscane

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