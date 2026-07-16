Il rappresentante di Federchimica Assogasliquidi ha dichiarato che la filiera del settore crea circa 21.000 posti di lavoro e contribuisce con 600 milioni di euro alle entrate fiscali dello Stato. La comunicazione è stata rilasciata durante un evento a Roma. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità di calcolo o sui dati specifici alla base delle cifre riportate.

Roma, 16 lug. - (Adnkronos) - “I numeri che rappresentate parlano da soli: la filiera genera 21mila posti di lavoro e 600 milioni di euro di gettito per le casse pubbliche. Penso ai 1200 comuni non raggiunti dalla rete dove i gas liquidi sono una necessità quotidiana. La rete dei distributori italiana è la più capillare d'Europa soprattutto nei piccoli centri dove voi siete necessari”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso durante l'assemblea di Federchimica-Assogasliquidi.In Italia -ha ribadito- è necessario “continuare sulla strada dei rigassificatori dove possibile”. Dopo l'invasione russa dell'Ucraina... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Federchimica Assogasliquidi, Urso: "Filiera fondamentale per i piccoli centri"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trasporti: Amadei (Assogasliquidi-Federchimica), 'Servono incentivi e regole chiare per accelerare GNL e BioGNL'Un rappresentante di un’associazione di settore ha dichiarato che per favorire lo sviluppo del GNL e del BioGNL nel trasporto pesante sono necessari...

Trasporti: Cimenti (Assogasliquidi-Federchimica), 'GNL e BioGNL strategici per la decarbonizzazione dei trasporti, servono regole e incentivi'Il rappresentante di un'associazione di settore ha affermato che il GNL e il BioGNL sono strumenti chiave per ridurre le emissioni nel settore dei...