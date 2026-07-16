fantacampionato mondiale i 3 top e i 3 flop di inghilterra argentina

L'Argentina ha raggiunto la finale del Mondiale 2026, dopo aver superato l'Inghilterra nella semifinale. La partita ha visto tre giocatori italiani tra i migliori e tre tra i peggiori, evidenziando le prestazioni individuali durante il match. La nazionale argentina ha affrontato vari ostacoli nel percorso, tra rimonte e vittorie negli ultimi minuti, che hanno contribuito al risultato finale. La sfida si è conclusa con l'Argentina che si prepara a disputare la finale del torneo.

L'Argentina è la seconda finalista del Mondiale 2026. Dopo un percorso non privo di difficoltà, caratterizzato da rimonte e vittorie nei minuti finali, la nazionale Albiceleste è riuscita, con l'ennesima gara al cardiopalma, a battere per 2-1 anche l'Inghilterra e conquistare il pass per la partita più ambita: la finale contro la Spagna. Per ribaltare lo svantaggio iniziale decisive le reti di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez, arrivate nel giro di sette minuti tra l'85' e il 92'. Sull'altro versante, non basta a Tuchel e squadra il momentaneo vantaggio firmato Gordon: i Tre Leoni dovranno accontentarsi della finalina per il terzo e quarto posto contro la Francia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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