False presenze al lavoro a processo l' ex direttrice del carcere di Taranto Funzionari comunali e imprenditori a giudizio per gli appalti truccati

Notizia in breve

Cinque persone sono state rinviate a giudizio nell'ambito di un'inchiesta su false presenze al lavoro presso un carcere di Taranto, tra cui l’ex direttrice, ora vice direttrice a Bari. Tra i processati ci sono anche funzionari comunali e imprenditori coinvolti in un procedimento relativo a appalti truccati. Nel corso delle udienze, è stata pronunciata una condanna in abbreviato, sono state respinte due richieste di patteggiamento e una persona è stata assolto.