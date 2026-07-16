False presenze al lavoro a processo l' ex direttrice del carcere di Taranto Funzionari comunali e imprenditori a giudizio per gli appalti truccati
Cinque persone sono state rinviate a giudizio nell'ambito di un'inchiesta su false presenze al lavoro presso un carcere di Taranto, tra cui l’ex direttrice, ora vice direttrice a Bari. Tra i processati ci sono anche funzionari comunali e imprenditori coinvolti in un procedimento relativo a appalti truccati. Nel corso delle udienze, è stata pronunciata una condanna in abbreviato, sono state respinte due richieste di patteggiamento e una persona è stata assolto.
Cinque persone rinviate a giudizio, tra le quali l’ex direttrice Stefania Baldassari oggi vice direttrice a Bari; una condanna in abbreviato, due richieste di patteggiamento respinte e un'assoluzione. Lo ha deciso il gup del Tribunale di Taranto, Giovanni Caroli, a conclusione dell'udienza preliminare sul caso «Pandora», relativo alla gestione del carcere di Taranto e a presunte irregolarità in alcuni appalti nel periodo 2020-2022. Secondo l’accusa, coordinata dalla pm Vittoria Petronella, alcune procedure sarebbero state addomesticate violando alcuni punti della normativa sugli appalti pubblici integrando reati contro la pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
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