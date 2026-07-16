Una donna è stata aggredita da uno sconosciuto nel centro di Faenza e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno trovato l’uomo ancora nel luogo dell’aggressione. Dopo averlo immobilizzato, lo hanno disarmato e immobilizzato con un taser. La vittima è stata soccorsa sul momento, mentre l’aggressore è stato portato in caserma per le procedure di rito.

Faenza (Ravenna), 16 luglio 2026 - Un mercoledì sera di paura si è consumato nel cuore di Faenza, dove una donna è stata salvata dal tempestivo intervento delle forze dell'ordine. La passante stava camminando tranquillamente in strada quando è stata improvvisamente avvicinata da uno sconosciuto che, in evidente stato di forte alterazione, l'ha minacciata di morte senza alcun motivo. Le urla e la richiesta di soccorso della vittima hanno fatto scattare l'allarme, portando sul posto in pochissimi minuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza. Alla vista delle divise, l'aggressore, un uomo di origine nordafricana già noto agli archivi della polizia, ha perso il controllo rifiutando di fornire i propri documenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Faenza, terrore in centro: aggredita da uno sconosciuto, bloccato con il taser dai carabinieri

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