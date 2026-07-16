estrazioni del lotto superenalotto e 10elotto oggi 16 luglio 2026

Alle ore 20 di oggi, giovedì 16 luglio 2026, sono state estratte le combinazioni vincenti del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Le estrazioni si sono svolte in diretta, con i numeri annunciati uno dopo l’altro. Nessuna informazione sui numeri vincenti o sui premi assegnati è ancora stata resa nota. La pubblicazione dei risultati è prevista subito dopo le estrazioni.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi giovedì 16 luglio 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, giovedì 16 luglio 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 113 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, giovedì 16 luglio 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Giovedì 9 luglio 2026

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