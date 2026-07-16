Nel giorno di caldo record, un nuovo report di Legambiente denuncia la mancanza di prevenzione contro gli incendi in Italia. Il documento intitolato “Italia in fumo” evidenzia come le aree a rischio siano sempre più vaste e non adeguatamente protette. Secondo il rapporto, le misure preventive risultano insufficienti e non si riescono a contenere le fiamme che divampano in diverse regioni. La situazione si aggrava con l’aumento delle temperature e la scarsità di interventi efficaci.

Bianca Tombini – Città del Vaticano “Italia in fumo” è il titolo del nuovo report di Legambiente, diffuso oggi nel giorno di picco del caldo record, che descrive la drammatica situazione che caratterizza tutta la penisola. Il titolo restituisce un’immagine chiara di un Paese dilaniato dalle fiamme, con l’aggravante degli incendi che con sempre maggiore frequenza interessano regioni fino ad oggi risparmiate dal fenomeno. Non solo emergenza estiva Come ogni anno l’estate si conferma come la stagione critica degli incendi, ma nel 2026 è stata anticipata da focolai importanti già in primavera ed inverno, a causa dell’aumento delle temperature e della crisi climatica. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Emergenza incendi, manca la prevenzione. Il report di Legambiente

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Il Codice di Prevenzione Incendi - Parte 1: Le regole di funzionamento del Codice

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