Emergenza caldo oggi 15 città da bollino rosso | oltre 40 gradi a Cagliari chiusi parchi e cimiteri

Oggi, quindici città italiane sono sotto il bollino rosso, con temperature che superano i 40 gradi a Cagliari. Parco e cimiteri sono stati chiusi per motivi di sicurezza. Si prevede che questa sia la giornata più calda della ondata di caldo africano, che continuerà anche domani. Al ministero della Salute si terrà una riunione della Cabina di regia per monitorare gli effetti del caldo intenso.

Oggi e domani dovrebbero rappresentare il picco di questa “fiammata africana” sull’Italia: questa mattina si svolgerà al ministero della Salute una nuova riunione della Cabina di regia prevista nell'ambito del Piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Caldo record: domani 15 città con bollino rosso - 1mattina News 15/07/2026

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