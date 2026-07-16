Marco Accetti ha fornito una lunga confessione durante l’interrogatorio, portando l’attenzione sull’ex fidanzata Patrizia De Benedetti. La procura di Roma sta valutando le sue dichiarazioni, che sembrano aver modificato la percezione sulla sua credibilità, passando da essere considerato un “mitomane” a una figura più attendibile nel caso della scomparsa di Emanuela Orlandi.

Marco Accetti non sarebbe più un “mitomane”, ma la sua confessione sarebbe presa sempre più in considerazione dalla procura di Roma nel mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi. Il fotografo romano, 70 anni, è stato sentito dagli inquirenti durante un interrogatorio fiume che potrebbe imprimere una svolta sul caso della 15enne svanita nel nulla nel 1983, ma anche sulla sparizione nello stesso anno della coetanea Mirella Gregori. L'interrogatorio fiume a Marco Accetti Gli sviluppi sul mistero di Emanuela Orlandi Accertamenti anche sull'ex fidanzata Patrizia De Benedetti L’interrogatorio fiume a Marco Accetti Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Marco Accetti potrebbe infatti rappresentare il filo conduttore dei due misteri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Emanuela Orlandi, interrogatorio fiume di Marco Accetti: riflettori sull'ex fidanzata Patrizia De Benedetti

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