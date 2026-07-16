Ecco Città segreta tra storia curiosità e antiche tradizioni

Arriva " Empoli. Cronache d’arte, tradizione e attualità ", la nuova guida firmata da Rossana Ragionieri (nella foto) ed Enrico Tofanelli, presidente e vicepresidente dell’ Associazione Pro Empoli, che sarà presentata sabato alle 11 al Cenacolo degli Agostiniani. Un volume pensato non come una semplice raccolta storica, ma come un compagno di viaggio per cittadini e visitatori, capace di accompagnare alla scoperta del territorio con un linguaggio agile e coinvolgente. "Una guida identitaria e innovativa nella struttura – spiega Ragionieri – nata per orientare chi vive Empoli anche solo per poche ore, offrendo percorsi e spunti legati ai propri interessi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Catania segreta: tra mare nero e leggende antiche!

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