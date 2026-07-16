Lautaro Martinez ha segnato un gol decisivo in una delle partite più importanti della sua carriera, contribuendo alla vittoria della sua squadra in una fase cruciale del torneo. La rete è arrivata nel secondo tempo, su assist preciso di un compagno, e ha permesso di sbloccare il risultato. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole alla squadra di Martinez, che ha così ottenuto un risultato fondamentale per la qualificazione.

Più di qualcuno, sui vari social, spesso sostiene che Lautaro Martinez non sia abbastanza decisivo. Specialmente nelle grandi sfide. In quelle che contano, che pesano, che possono decidere il destino non solo di una nazionale ma di un paese intero. Chissà se dopo la semifinale tra Inghilterra e Argentina e il suo colpo di testa da qualificazione, il Toro sia riuscito nell'impresa di far ricredere parte di coloro che lo criticano. Di certo c'è che, andando indietro nel tempo e scandagliando tutti i centri dell'attaccante dell'Inter, basti poco per smentire la teoria "anti-Lautaro", quella che, appunto, sostiene che l'argentino non incida abbastanza nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E menomale che Lautaro non incide quando conta... Tutte le partitissime decise dal Toro

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Le lacrime a fine partita mi hanno emozionato molto. Sono le lacrime di un ragazzo con dei valori forti, di un campione con la C maiuscola. Al di là del tifo, io uno come Lautaro lo vorrei sempre nella mia squadra. E menomale che non segnava nelle partite imp x.com

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