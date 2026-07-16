Un completo coordinato in lino, comunemente chiamato pigiama, sta diventando più diffuso anche in contesti urbani. La scelta di indossarlo in città non è casuale, ma riflette una tendenza che combina comfort e stile. Il tessuto in lino è apprezzato per la sua leggerezza e traspirabilità, rendendo il completo adatto a diverse occasioni. La moda si sta orientando verso capi versatili che uniscono praticità e un aspetto curato, senza rinunciare alla comodità.

Life&People.it Un pigiama in città: così suona come un abbinamento pigro, eppure, osservando la tendenza con attenzione, si capisce che non c’è niente di casuale nella scelta di indossarlo. C’è infatti una soglia, nelle giornate di luglio, oltre la quale qualsiasi decisione di stile diventa un peso: tutto crolla sotto il calore impellente della stagione. Il dry pigiama in lino esiste precisamente per questo momento, – come visto nella sfilata Dolce e Gabbana della scorsa Primavera Estate – è una risposta ad un problema reale. Come indossare il dry pigiama in lino?. Il pigiama lino è confine tra il completo coordinato sofisticato e l’insieme con cui si fa colazione il sabato mattina è sottilissimo e attraversarlo nella direzione sbagliata è più facile di quanto si pensi. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Dry Pigiama in lino: il completo coordinato che sdogana la pigrizia chic

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