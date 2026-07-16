L’accordo tra le Authority portuali di Genova e La Spezia prevede l’utilizzo di 200.000 metri cubi di fanghi di dragaggio provenienti dai porti di Spezia e Carrara per la diga di Genova. Questa decisione amplia le quantità di sedimenti destinati al deposito nella diga genovese, senza specificare altre modalità di gestione o impatto ambientale. La decisione riguarda esclusivamente l’impiego di questi fanghi nell’ambito delle attività portuali.

Altri duecentomila metri cubi in più. Si allarga l’intesa tra le Authority portuali di Genova e La Spezia per l’utilizzo, nella diga di Genova, dei fanghi di dragaggio dei porti della Spezia e di Carrara. I presidenti dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e del Mar Ligure Orientale, nonchè Regione Liguria in qualità di soggetto attuatore della fase B della nuova diga foranea genovese, hanno sottoscritto un aggiornamento dell’accordo firmato il 14 agosto dello scorso anno, che ne estende l’efficacia alle attività previste per la fase B. Il nuovo accordo incrementa di 200mila metri cubi il volume di sedimenti riutilizzabili presso la diga di Genova ai già previsti 500mila metri cubi del precedente accordo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Dragaggi, accordo sui fanghi. Altri duecentomila metri cubi finiranno nella diga di Genova

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