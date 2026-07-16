Dossier Legambiente Benevento città più calda della Campania

Secondo un rapporto di Legambiente, Benevento si conferma come la città più calda della Campania durante l’estate. Nei ultimi dieci anni, la temperatura media al suolo nelle stagioni calde si è mantenuta tra i 41 e i 42 gradi Celsius. Il dossier evidenzia che, rispetto ad altre località della regione, Benevento ha registrato le temperature più elevate in questo periodo. La rilevazione riguarda un arco temporale che va dal 2015 al 2025.

Tempo di lettura: 2 minuti Benevento, secondo il dossier presentato da Legambiente, si conferma il capoluogo campano con la temperatura media estiva al suolo più elevata della regione, registrando nel decennio 2015–2025 una media costante di 41–42°C. Una criticità fortemente influenzata dalla geografia locale: la città sorge infatti in una conca alla confluenza dei fiumi Calore e Sabato, circondata da colline che bloccano la ventilazione naturale e favoriscono il ristagno dell’aria calda. L’analisi mappa le aree urbane dove si registrano le anomalie termiche più gravi sono Rione Ferrovia (50°C) il punto più caldo in assoluto della città. Le temperature record si concentrano sulle coperture impermeabili e sui piazzali del centro commerciale locale e nei pressi dell’ex Manifattura Tabacchi, un’area industriale dismessa di 50. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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